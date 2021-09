Lazio, Milinkovic Savic lancia una frecciata all’ex Inzaghi

Milinkovic-Savic, prima del fischio d’inizio tra Milan e Lazio, non ha nascosto di trovarsi molto bene con Sarri.

Da pochi minuti è iniziata la gara tra Milan e Lazio a San Siro. La partita è iniziata subito con un gran ritmo tenuto da entrambe le squadre che hanno l’occasione di guadagnare punti sia sull’Inter che, soprattutto, sulla Juventus. Se i rossoneri stanno continuando il progetto con Pioli, per i capitolini è in atto un cambiamento drastico dopo l’arrivo di Sarri.

Nonostante i dubbi inziali, l’ex allenatore di Napoli e Juventus ha deciso di sposare il progetto di Lotito e Tare. La Lazio ha vinto le prime due partite contro Empoli e Spezia in maniera convincente ed ora è chiamata a rispondere presente in un big match. Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ prima dell’inizio della gara:

Milinkovic-Savic: “Stiamo giocando palla a terra, proprio come piace a me”

“Partita di oggi? Le prime due gare abbiamo giocato bene, oggi cercheremo di ottenere i tre punti per arrivare a tre successi di fila. Cosa posso dire di Sarri? La sua filosofia è molto diversa da quella che abbiamo avuto negli anni scorsi. Mi sto trovando molto a mio agio, faccio sempre quello che mi chiede il mister”.

Milinkovic-Savic ha poi concluso il suo intervento: “Stiamo lavorando molto palla a terra, proprio come piace a me, quindi non devo saltare più così spesso. Sono contento di giocare in questa maniera. Milan? Cerchero di giocare come facciamo sempre. Loro giocano tanto in ripartenza, ma noi non cambieremo”.