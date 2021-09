Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo il Milan di Pioli e la Lazio di Sarri.

Dopo aver visto la vittoria del Napoli contro la Juventus, lo stop dell’Inter contro la Sampdoria e l’Atalanta caduta sotto i colpi della Fiorentina, ora si attendono le altre big che giocheranno stasera

Alle 18 si scende in campo con un match di cartello, che vedrà due compagini di grande personalità pronte a fronteggiarsi per portare a casa i tre punti. Da un lato c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che ha avuto un avvio di campionato molto positivo. Due vittorie, punteggio pieno ed i primi segni di un calcio ben definito come quello dell’ex allenatore di Napoli e Juvuentus.

Dall’altra il Milan, nel segno della continuità di Stefano Pioli. Anche i rossoneri hanno messo dentro ben due vittorie di fila nelle prime due giornate, e proprio per questo anche in casa milanista ci si aspetta che la striscia positiva possa proseguire e lanciare fin da subito la compagine rossonera nei piani alti della classifica.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disposizione. Tatarusanu, Bennacer, Ballo-Touré, Castillejo, Ibrahimovic, Kalulu, Kjaer, Maldini, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers, Pellegri. Allenatore. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione. Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Zaccagni, Radu, Moro, Lazzari, Cataldi, Basic, Muriqi. Allenatore. Sarri