Roma-Sassuolo, bocciato e sostituito all’intervallo: i social si scatenano

Roma-Sassuolo, i social si scatenano per la bocciatura e la sostituzione all’intervallo: la reazione dei tifosi

Posticipo serale di questa terza giornata di Serie A, Roma e Sassuolo stanno riservano lo spettacolo che tutti si attendevano. Dopo il vantaggio di Bryan Cristante nel primo tempo, i neroverdi hanno temporaneamente pareggiato con la rete di Filip Djuricic, alzando i battiti cardiaci di una partita già bella e divertente.

Eppure, qualche nota stonata c’è stata. Soprattutto in casa Sassuolo. Uno dei calciatori più attesi era Giacomo Raspadori, eroe di Italia-Lituania e partito titolare nella gara contro i giallorossi. Il primo tempo del giovane neroverde, però, ha suscitato più di qualche perplessità, con Dionisi che lo ha sostituito nel corso dell’intervallo, per far spazio al compagno Scamacca.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lazio, Milinkovic Savic lancia una frecciata all’ex Inzaghi

Raspadori bocciato in Roma-Sassuolo: i social si scatenano

La sostituzione e la ‘bocciatura’ di Raspadori al 45′ ha, difatti, lasciato scatenare il popolo del web. Sui social, sono in molti a difendere l’operato e la prestazione del giovane attaccante del Sassuolo, giudicata nella media e alla pari dei suoi compagni. Qualcun altro, addirittura, ha visto in Raspadori l’elemento più positivo dei neroverdi, accogliendo in totale perplessità la decisione di Alessio Dionisi.

Raspadori il migliore del @SassuoloUS tolto all’intervallo entrato Scamacca… — Emanuele Trevisi (@ematr_86) September 12, 2021