Napoli, tripla esclusione in arrivo? É arrivato il messaggio dalla UEFA

Nessun problema dalla UEFA per i tre giocatori del Napoli che sono stati nei paesi da lista rossa per l’Inghilterra in vista della sfida contro il Leicester.

Dopo giorni di tensione e incertezze, per il Napoli è giunta la rassicurazione necessaria da parte della UEFA. I tre calciatori in dubbio per il Leicester, gara prevista per i gironi di Europa League, potranno viaggiare in Inghilterra senza problemi, sebbene seguendo le raccomandazioni necessarie relativa alla famosa “bolla”.

Napoli, buone notizie dalla UEFA per viaggiare verso Leicester

Si tratta di David Ospina, Victor Osimhen e Amir Rrahmani. Secondo quanto riferito da ‘SKY Sport’, il Napoli ha saputo dalla UEFA che, nonostante i tre sopracitati abbiano viaggiato in paesi considerati a rischio (zona rossa) dal Regno Unito, potranno prendere parte alla trasferta e quindi essere esenti dalla quarantena che il paese richiede per gli stranieri.

Ancora non è giunta la comunicazione formale, ma è attesa nel breve. Dovrebbe essere soltanto un dettaglio burocratico, ragion per cui Ospina, Osimhen e Rrahmani non hanno effettuato il tampone in giornata, ma si sottoporranno al test di controllo una volta arrivati in Inghilterra. Accertata la negatività, potranno scendere serenamente in campo.