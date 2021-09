Alle ore 21:00 fischio di inizio di Inter-Real Madrid. Esordio in Champions per i nerazzurri di Inzaghi. Allo stadio Meazza c’è Carlo Ancelotti per la prima gara del girone.

Inter-Real Madrid sta per iniziare. Sale l’attesa per l’esordio dell’Inter di Simone Inzaghi in Champions League. Alle ore 21:00, allo stadio Mezza di Milano, i nerazzurri ospiteranno i Blancos di Carlo Ancelotti nel primo turno della fase a gironi del torneo europeo. Il tecnico del club lombardo vuole riscattare i propri calciatori, fermi alla fase a gironi nelle ultime tre edizioni della competizione. Il percorso, però, rischia subito di mettersi in salita vista la caratura degli avversari. Il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Ad arbitrare la gara sarà il tedesco Siebert.

Inter-Real Madrid, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, M. Gutierrez; F. Valverde, Casemiro, Modric; E. Hazard, J. Vinicius; Benzema. Allenatore: Ancelotti.