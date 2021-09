Alle ore 21:00 al Leicester City Stadium, fischio di inizio di Leicester-Napoli, match della fase a gironi di Europa League.

Dopo aver collezionato tre vittorie su tre in campionato, Luciano Spalletti è nel Regno Unito per Leicester-Napoli, match della prima giornata di UEFA Europa League. Sul campo del Leicester gli azzurri sono chiamati a fare bene sin da subito visto l’avversario piuttosto ostico. Il club inglese, fino ad ora, ha collezionato in Premier League due vittorie e due sconfitte. Proprio per questo motivo, questa sera è previsto spettacolo in mezzo al campo. Da un lato gli inglese cercano riscatto e continuità; dall’altro il Napoli non pare intenzionato ad interrompere la striscia positiva. Fischio di inizio alle ore 21:00 al Leicester City Stadium. Diretta televisiva su SKY e DAZN. Ad arbitrare il match il portoghese Martins.

Leicester-Napoli, le probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Soumarè; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Lozano; Osimhen. All.: Spalletti.