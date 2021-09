“Tanto non fai gol, fermati”: l’aneddoto in diretta sul top dell’inter

Inter in vantaggio sul Bologna. In gol anche Skriniar. Borja Valero svela un retroscena di spogliatoio in diretta tv: il protagonista è proprio il difensore nerazzurro.

L’Inter di Simone Inzaghi domina al termine del primo tempo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il rotondo 3-0 alza l’entusiasmo dei nerazzurri che hanno modo e tempo per gestire il match fino al triplice fischio finale. Ad andare in rete nei primi quarantacinque minuti di gioco sono stati Lautaro Martinez dopo soli sei minuti, Skriniar al 31′ e Barella al 34′. Un’Inter dominante quella che si è vista nel primo tempo contro i felsinei.

Inter-Bologna, la rivelazione di Borja Valero

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ alla fine del primo tempo del match delle 18:00 di Serie A 2021/2022, Borja Valero, in nerazzurro dal 2017 al 2020 prima di iniziare l’avventura alla Fiorentina, ha svelato un retroscena proprio sull’autore di uno dei tre gol nerazzurri.

Il centrocampista spagnolo ha raccontato un aneddoto di spogliatoio. Spesso, infatti, quando Skriniar si spingeva nell’area di rigore per colpire di testa, al difensore veniva detto: “Fermati, tanto non fai gol”. E invece la storia dice altro. Perché oltre ad essere diventato un uomo bonus, anche oggi lo slovacco ha fatto gol di testa.