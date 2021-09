Tutto pronto per Inter-Bologna. Fischio di inizio del match della quarta giornata di Serie A alle ore 18:00 allo stadio Meazza di Milano.

Sta per iniziare Inter-Bologna. Manca poco al fischio di inizio del match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. La squadra di Simone Inzaghi ospita gli emiliani di Sinisa Mihajlvic allo stadio Meazza di Milano. I nerazzurri, reduci dal pareggio del Ferraris contro la Sampdoria, proveranno ad invertire il trend ed a trovare la vittoria. L’ex Mihajlovic, invece, viene dalla vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato. Entrambe le squadre sono quarte in classifica a quota sette punti. Il match sarà visibile in tv ed in streaming sui canali di DAZN. A dare il fischio di inizio alla partita sarà il signor Ayroldi di Molfetta.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; J. Correa, L. Martinez. ALL.: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Dominguez, Soriano; Orsolini, Arnautovic, Sansone. ALL.: Mihajlovic.