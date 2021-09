Inter, l’infortunio dell’ultima ora inguaia Inzaghi: comunicato ufficiale

Problemi a centrocampo in casa Inter. Dopo Gagliardini e Sensi si ferma anche Arturo Vidal, neanche in panchina contro il Bologna.

Tra poco meno di mezzora l’Inter scenderà in campo a San Siro davanti ai propri tifosi per il match valido per la quarta giornata di campionato contro il Bologna. Simone Inzaghi ha applicato un ampio turnover dopo gli impegni europei e visto il turno infrasettimanale.

Nel pre partita del match contro i felsinei il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio, ancora una volta a centrocampo. Simone Inzaghi ha avuto diversi problemi nelle ultime settimane ed ora si ritrova con ‘gli uomini contati’.

📑 | REPORT@kingarturo23 non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Bologna a causa di un affaticamento alla coscia destra#InterBologna — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 18, 2021

Inter, si ferma anche Vidal: emergenza a centrocampo

Dopo i ko nelle ultime settimane di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi il club nerazzurro perde un altro calciatore per infortunio. Questa volta è il turno di Arturo Vidal, che, come ha riportato il club nerazzurro, si è fermato a causa di un affaticamento alla coscia destra.

Un problema in più per l’Inter che martedi sera scenderà in campo nell’anticipo del turno infrasettimanale in trasferta contro la Fiorentina.