Non solo Pogba, la Juventus ha nel mirino un altro colpo gratis

La Juventus, oltre a Pogba, sogna un altro colpo a zero: piace Kessie, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan.

Non solo Paul Pogba. Nella lista dei possibili acquisti della Juventus nel prossimo anno, oltre al francese in scadenza di contratto con il Manchester United, c’è pure Franck Kessie. L’ivoriano, al momento, è impegnato in un complicata trattativa con il Milan per il rinnovo. La fumata bianca appare lontana ed il suo agente ha già iniziato a muoversi alla ricerca di una nuova destinazione.

La Juventus segue Kessie: offerta in arrivo

Stando a quanto riportato oggi da ‘Repubblica’, i bianconeri stanno osservando la situazione e nelle prossime settimane potrebbero farsi avanti ufficialmente. L’operazione, in ogni caso, non si preannuncia facile. Il rossonero è seguito pure dal Paris Saint Germain, che sogna di ripetere un altro colpo a zero dopo quello che ha portato sotto la Tour Eiffel Gianluigi Donnarumma.

Il Milan proverà a fare un altro tentativo per convincerlo a restare ma i rapporti con il centrocampista non sono ottimali: attraverso il suo agente, sta infatti continuando a chiedere almeno 8 milioni per estendere il contratto che si concluderà nel 2022. Troppo per Paolo Maldini e Frederic Massara, disposti ad arrivare ad un massimo di 6.5. Gli incontri andati in scena nei giorni scorsi non hanno prodotto significativi passi in avanti importanti e così l’addio a parametro zero appare molto vicino.