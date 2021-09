Va via gratis: Paratici ora può fare un dispetto alla Juventus

Le strade di Paratici e la Juventus potrebbero incrociarsi nuovamente: assalto all’acquisto a parametro zero

La Juventus e Fabio Paratici, uno contro l’altro. Dopo l’addio di giugno e l’approdo del dirigente al Tottenham, non mancano le battaglie sul mercato. Una è sicuramente relativa a Dusan Vlahovic che piace agli ‘Spurs’ così come ai bianconeri: entrambi dovranno vedersela con le richieste del patron della Fiorentina Rocco Commisso, ma anche con l’interesse che l’attaccante ha suscitato in tutte le grandi d’Europa. Altro fronte caldo potrebbe arrivare da un calciatore in scadenza di contratto. La Juventus lo segue da tempo e ora anche il Tottenham di Paratici sarebbe pronto a fare un’offerta. Parliamo di Antonio Rudiger, difensore tedesco del Chelsea, che non ha ancora firmato il prolungamento di contratto con i Blues.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Paratici ci prova per Rudiger

L’ex difensore della Roma non ha accettato l’offerta di rinnovo del club campione d’Europa e potrebbe andare via a parametro zero quest’estate. Come si legge sull”Express’, anche il Tottenham è interessato e potrebbe presentare un’offerta convincente.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Milan, la situazione infortuni in casa bianconera

Il Chelsea vorrebbe evitare di perderlo gratis e per questo sta cercando di convincerlo a rinnovare. La distanza però tra domanda e offerta resta ed allora – sempre secondo il tabloid inglese – non è da escludere neanche un addio anticipato già nel mese di gennaio. La Juventus è pronto all’assalto ma dovrà fare i conti anche con l’ex Paratici.