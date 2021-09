Atalanta, l’ammissione di Gasperini che preoccupa i tifosi

Dopo la vittoria dell’Atalanta per 0-1 sulla Salernitana con il gol di Zapata, Gasperini ha ammesso la stanchezza dei suoi

Vittoria importantissima questa sera dell’Atalanta in trasferta contro la Salernitana grazie al gol decisivo di Zapata segnato nella ripresa. I campani non meritavano la sconfitta, ma hanno sprecato tante occasioni da gol. Non appena i padroni di casa sono calati, i bergamaschi sono andati in vantaggio.

L’Atalanta con questa vittoria sale a 7 punti e si riprende dopo la sconfitta contro la Fiorentina di sabato scorso. Gasperini è stato intervistato da ‘Sky Sport’ al termine della gara: “La Salernitana ha disputato una grande partita e ci ha messo in grosse difficoltà”. Il tecnico si è poi soffermato sulla stanchezza dei suoi dopo la Champions:

Atalanta, Gasperini: “La Champions ti toglie tante occasioni”

“E’ evidente che qualcuno non era al top questa sera. La Champions League in molte occasioni ti toglie tante energie. Torneremo tardi questa notte ed abbiamo un’altra gara fra tre giorni, ma ci adatteremo. Come sarà la stagione? Per adesso è un po’ particolare, c’è il rischio che sia più difficile”.

Gasperini ha poi concluso il suo intervento: “Ho dei giocatori che hanno molta testa e questo mi fa ben sperare per il futuro. Dobbiamo proseguire partita per partita”. L’Atalanta giocherà martedì sera contro il Sassuolo di Dionisi che vorrà rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Torino.