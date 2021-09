DAZN o Sky? Dove vedere Juve-Milan e le altre partite di oggi

Dove sarà possibile seguire in tv e streaming i match della quarta giornata di Serie A? DAZN le trasmetterà tutte, due invece per SKY.

La quarta giornata di Serie A è già entrata nel vivo con quattro anticipi dai risultati interessanti. Il Torino si è imposto per 0-1 in casa del Sassuolo venerdì sera, mentre la Fiorentina continua a vincere e l’ha fatto con Saponara e Bonaventura contro il Genoa, al quale Criscito non è bastato: 1-2 per gli uomini di Italiano. In serata goleada dell’Inter contro il Bologna (6-1), mentre Salernitana–Atalanta è finita 0-1 e l’ha decisa il colombiano Duvan Zapata.

Serie A, quarta giornata: DAZN o SKY? Dove vedere le partite

Quali saranno invece i match restanti e dove sarà possibile seguirli? Empoli-Sampdoria sarà il lunch match della domenica, mentre in serata ci sarà l’attesissimo confronto Juventus-Milan a Torino. Il Napoli sarà invece il fanalino di coda. Avendo disputato la gara di Europa League giovedì, agli azzurri è stato assegnato il monday match contro l’Udinese in Friuli.

Di seguito nel dettagli orari e dove vedere in tv/streaming le gare:

Domenica 19 settembre 2021:

Empoli-Sampdoria 12:30 DAZN e SKY

Venezia-Spezia 15:00 DAZN

Verona-Roma 18:00 DAZN

Lazio-Cagliari 18:00 DAZN

Juventus-Milan 20:45 DAZN

Lunedì 20 settembre 2021:

Udinese-Napoli 20:45 DAZN e SKY