Milan-Venezia, fischio di inizio alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Il match è valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022.

Tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per Milan-Venezia, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo il pareggio esterno per 1-1 contro la Juventus, ospitano il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. Vietato sbagliare per i padroni di casa per continuare a restare attaccato alle prime della classe. I veneti, invece, cercheranno di sfruttare il turno infrasettimanale per provare ad invertire il trend e raccogliere punti importanti. L’avversario di Zanetti, però, è di alta caratura. In ogni caso le intenzioni del tecnico del Venezia non sono quelle di fare una gara prettamente difensiva. In conferenza stampa, infatti, alla vigilia del match, aveva dichiarato: “Non voglio andare a San Siro per fare una partita prettamente difensiva, rischieremmo di essere solo spettatori”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Venezia, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, A. Romagnoli, Gabbia, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, B. Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Juve, la confusione di Allegri nasce dal mercato: spunta un nuovo dubbio

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigol, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore: Zanetti.