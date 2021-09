L’annuncio da pelle d’oca di Theo Hernandez dopo il Venezia

Il Milan ha battuto anche il Venezia ed è primo in classifica insieme all’Inter. Theo Hernandez non ha nascosto di puntare allo Scudetto.

Da pochi minuti è terminata la partita tra il Milan e Venezia con il risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa grazie alle reti, siglate tutte nella ripresa, da Brahim Diaz e da Theo Hernandez. La squadra meneghina ha dominato la gara, ma solo con i cambi ha avuto la meglio sul team veneto.

Pioli ha fatto molto turnover, considerando le prossime gare contro lo Spezia in campionato e contro l‘Atletico Madrid in Champions League. Tra i protagonisti della vittoria del Milan c’è sicuramente Theo Hernandez che ha cambiato la gara dal momento in cui entrato. Il giocatore è stato intervistato da ‘Sky Sport’ a termine della gara:

Milan, Theo Hernandez: “Vogliamo migliorare il secondo posto dell’anno scorso”

“Vittoria di questa sera? Sapevamo che battere il Venezia non sarebbe stato facile. Ho spaccato la partita quando sono entrato? Il tecnico mi ha concesso la possiblità di farmi riposare per qualche minuto. Quando sono subentrato ho cercato di dare il meglio di me stesso”.

Theo Hernandez ha poi concluso il suo intervento: “Il nostro obiettivo? Lavoriamo sodo e tanto per cercare di migliorare il secondo posto della scorsa stagione. Noi puntiamo alla vittoria dello Scudetto, daremo tutto per cercare di centrare il traguardo”. Parole che dimostrano la consapevolezza dei propri mezzi da parte del Milan.