“Seguiranno Donnarumma”: Milan, scenario da incubo dalla Spagna

Il Milan ha sconfitto il Venezia per 2-0 ed è primo in classifica con l’Inter, ma il PSG può ‘rubargli’ due giocatori.

Il Milan ha battuto questa sera il Venezia 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Brahim Diaz e Theo Hernandez. La squadra di Pioli con questo successo ha raggiunto in classifica, in attesa della partita di domani tra Sampdoria e Napoli, l’Inter al primo posto con 13 punti all’attivo.

Dopo la gara di questa sera contro il Venezia, i rossoneri sfideranno lo Spezia sabato e l’Atletico Madrid martedì sera in Champions League. Nonostante il calendario ricco di gare, Maldini e Massara sono alle prese anche con la trattativa per il rinnovo di Kessie. Il centrocampista e Theo Hernandez potrebbero lasciare il Milan.

Milan, il PSG può prendere Kessie e Theo Hernandez

Secondo quanto raccolto ‘todofichajes.com’, dopo Donnarumma, il PSG potrebbe prelevare dal team meneghino sia Kessie che Theo Hernandez. Il primo, il cui contratto con il Milan scadrà l’anno prossimo, potrebbe già firmare a gennaio per il club parigino, mentre l’ex Real Madrid potrebbe cambiare aria.

Il PSG per prelevare Theo Hernandez dal Milan dovrebbe offrire almeno 50 milioni di euro. La società rossonera non vorrebbe cedere il giocatore, anzi vorrebbe rinnovargli il contratto con l’ingaggio raddoppiato. Se dovesse riuscire a concludere queste operazioni, il PSG in meno di un anno prenderebbe tre giocatori importanti per la storia recente del Milan.