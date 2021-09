Genoa, la nuova proprietà ha già fatto un regalo ai tifosi

La nuova proprietà 777 Partners del Genoa ha deciso di fare un regalo ai proprio tifosi: biglietti gratis per la partita contro il Verona.

Nelle ultime ore Enrico Preziosi ha deciso di cedere definitivamente il Genoa. La nuova proprietà è la società d’investimenti statunitense 777 Partners. I neo proprietari hanno voluto dare il proprio personalissimo saluto ai tifosi rossoblù in un modo abbastanza particolare e inaspettato. In vista della sfida di Genoa-Verona, che si giocherà sabato 25 settembre, la nuova società concederà infatti biglietti gratis ai sostenitori del club.

❤️💙 𝗨𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝘁𝗶𝗳𝗼𝘀𝗶: 𝗯𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗽𝗲𝗿 #𝗚𝗲𝗻𝗼𝗮𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮! 🎟 Scopri come ➡️ https://t.co/M4Z8NszCxQ pic.twitter.com/fnGw97ZpmH — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 23, 2021

Il comunicato del Genoa: biglietti gratis ai tifosi per la partita contro il Verona

Questo il comunicato ufficiale divulgato dal club: “Il Genoa CFC annuncia che la nuova proprietà 777 Partners ha deciso di rendere gratuiti per tutti i tifosi rossoblù i biglietti per la partita Genoa-Hellas Verona, in programma sabato 25 settembre 2021 alle ore 20.45. L’iniziativa dovrà ovviamente rispettare i limiti della capienza indicata dalle normative per la lotta al Covid. Si tratta di un gesto concreto per ringraziare i tifosi del Genoa del loro caloroso benvenuto“.

Prosegue così: “Per chi avesse già acquistato un biglietto per Genoa-Hellas Verona in programma sabato, lo stesso rimarrà valido per l’accesso allo stadio. Conservando il tagliando, si potrà ricevere un biglietto per assistere gratuitamente alla prossima gara Genoa-Sassuolo in programma allo stadio Luigi Ferraris domenica 17 ottobre alle ore 15, le cui modalità verranno rese note”.