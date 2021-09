Serie A, DAZN finisce ancora KO, social in rivolta: “Non pago più”

Si stanno svolgendo Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, ma bisogna registrare ancora una volta i problemi di DAZN.

Si stanno disputando in questi minuti altri due match della quinta giornata di campionato: Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Entrambi i match sono molto importanti per la classifica, visto che la squadra di Spalletti potrebbe tornare in testa alla classifica e i bianconcelesti vogliono ritornare alla vittoria.

Il Napoli sta vincendo 0-2 grazie ai gol di Osimhen e Fabian Ruiz, mentre Torino-Lazio è ferma sull‘0-0. Entrambe le gare sono molto equibrate, ma tutti non stanno avendo la possibilità di vederle. Infatti, anche oggi pomeriggio bisogna registrare i problemi di DAZN nel trasmettere le partite.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Quanto tempo dobbiamo aspettare prima che qualcuno revochi i diritti della serie A a #DAZN ? Se non siete capaci ritiratevi che fate più bella figura… @DAZN_IT pic.twitter.com/ODtZQgmgis — Mr.Nuisance (@MrNuisance02) September 23, 2021

non vi pago più @DAZN_IT — giov (@giovwastaken) September 23, 2021

Problemi DAZN, gli utenti protestano sui social

Torino-Lazio è trasmessa anche da SKY, mentre Sampdoria-Napoli è un’esclusiva di DAZN. Molti utenti stanno riscontrando dei problemi sia su PC che su Smart Tv. I social sono subito scoppiati per denunciare il disservizio. In molti hanno rischiesto un intervento del Codacons.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Sampdoria-Napoli: segui la partita LIVE

Marco Maria Donzelli, presidente appunto del Codacons, ha commentato così nei giorni scorsi la questione ‘DAZN’: “Prestazioni che sono al di sotto della qualità richiesta dal contratto. Gli utenti stanno subendo questa tali problemi nella fruizione del servizio e questo non può passare inosservato. Abbiamo diffidato DAZN al rimborso di 10 euro per gli abbonati che hanno avuto questo disservizio”.