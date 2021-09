Juve, Szczesny è stato bocciato davvero: sorpresa tra i pali contro la Samp

Dopo gli errori di questo inizio di stagione, Szczesny potrebbe partire dalla panchina contro la Sampdoria.

La Juventus ieri ha battuto lo Spezia 2-3 grazie alle reti di Kean, Chiesa e de Ligt. La squadra di Allegri ha fatto la partita, ma ha sofferto tantissimo per portare i tre punti a Torino. Per i piemontesi è il primo successo in campionato, ma la classifica resta ancora molto deficitaria.

Anche contro lo Spezia si sono evidenziati i problemi strutturali che sta avendo la Juve in questo inizio di stagione. I liguri vincenvano 2-1 ed hanno sfiorato anche il terzo gol con Aniste, ma Locatelli ha salvato sulla linea. Szczesny ha salvato la vittoria con una grande parata su Maggiore. Proprio il portiere polacco non sta vivendo un gran periodo.

Juventus, Perin potrebbe giocare al posto di Szczesny contro la Sampdoria

Dopo gli errori di queste prime partite, soprattutto contro Udinese e Napoli, Szczesny potrebbe perdere il posto da titolare. Come quanto riportato dal giornalista ‘Goal.com’, Romeo Agresti, Mattia Perin dovrebbe partire dal primo minuto nel match di domenica contro la Sampdoria.

Allegri ha sempre dato fiducia al portiere polacco, ma domenica potrebbe restare in panchina per tirare un po’ il fiato. Il match di domenica contro la Sampdoria per i bianconeri è già fondamentale per non perdere ulteriore terreno dalle rivali, considerando che Inter e Milan distano già 8 punti.