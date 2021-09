Spezia-Milan, la critica che non t’aspetti: “É ridicolo”

Spezia-Milan, critiche nei confronti di Theo Herandez, autore di una simulazione non sanzionata dal direttore di gara Manganiello.

Si è appena concluso il primo tempo di Spezia-Milan, gara di apertura del sesto turno di Serie A 2021/2022. I liguri ed i rossoneri non sono riusciti a pungersi. Per questo motivo il risultato, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, è fermo sullo 0-0. Nessun gol nel primo tempo, ma tante critiche da parte dei tifosi dello Spezia nei confronti di Theo Hernandez. Il motivo? Un mancato cartellino giallo nei suoi confronti.

Spezia-Milan: Theo Hernandez simula, niente giallo

Il laterale francese del Milan è solito spingere come un treno sulla fascia per essere pericoloso in fase offensiva. Il calciatore, però, al minuto 32 del primo tempo, ha simulato di aver subito un fallo e si è ‘tuffato’ dopo un presunto scontro con Hristov.

Il diretto di gara Manganiello, infatti, non ha fischiato il fallo a favore dei rossoneri. Tutto giusto, peccato che, però, non siano dello stesso avviso numerosi tifosi su ‘Twitter’. Al termine del primo tempo, infatti, i supporters liguri si sono sfogati sui social network per la mancata ammonizione per simulazione al calciatore del Milan.

Quant'è odioso Theo Hernandez, simulatore di primo livello. — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) September 25, 2021

Ma che fa Theo Hernandez?😂 Ma neanche Tania Cagnotto. Eh però Cuadrado — Susanna Gatto (@SusannaGatto4) September 25, 2021