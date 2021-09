Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Milan, gara della sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2021/2022. Si parte alle 15:00.

Sta per iniziare Spezia-Milan, gara valevole per la sesta giornata di Serie A. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia i liguri guidati da Thiago Motta ospitano il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, terzi in classifica a pari punti con i cugini dell’Inter, cercano continuità di risultati per restare aggrappati al Napoli di Luciano Spalletti. Buone notizie per i lombardi che ritrovano Olivier Giroud dal primo minuto. Ad arbitrare il match sarà il signor Manganiello.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spezia-Milan, le probabili formazioni

Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Sala; Salcedo, Maggiore, Gyasi; Antiste. All.: Motta.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, ottime notizie per Spalletti: Demme torna tra i convocati

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud. All.: Pioli.