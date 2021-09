Manca pochissimo al fischio di inizio di Napoli-Cagliari, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022 allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Cagliari sta per iniziare. E’ tutto pronto per il match delle 20:45 della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Gli azzurri di Luciano Spalletti ospitano allo stadio Diego Armando Maradona il Cagliari di Walter Mazzarri. Il tecnico dei sardi ha lasciato proprio a Napoli dei ricordi bellissimi, guidando gli azzurri dal 2009 al 2013. L’obiettivo dei partenopei è quello di riacciuffare la vetta della classifica del campionato; i sardi, invece, ancora a secco di vittorie in stagione, sono alla disperata ricerca di punti preziosi. Ad arbitrare il match sarà il signor Piccinini di Forlì. Al VAR, invece, la coppia formata dal duo Massa e Di Iorio.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.