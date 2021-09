La Lazio è avanti arrivati all’intervallo del derby contro la Roma. Grandi polemiche in occasione del raddoppio biancoceleste.

Grandi polemiche quando siamo arrivati alla fine del primo tempo e la Lazio è avanti nel derby. 2-1 contro la Roma, dopo aver mostrato le unghie fin dall’inizio. La squadra di Maurizio Sarri si è imposta mostrando non soltanto una grande organizzazione tattica, soprattutto in fase di non possesso andando a bloccare gli avversari un po’ ovunque, ma anche sotto il punto di vista delle determinazione. Di fatto i biancocelesti si sono mostrati fin dall’inizio maggiormente affamati, con una Roma che spesso si è limitata al lancio lungo dalle retrovie, soprattutto nella prima fase.

Il primo gol di Milinkovic-Savic, e poi il raddoppio con un grande contropiede finalizzato dall’ex Pedro. Eppure, proprio sull’azione del 2-0 sono esplose le polemiche per un episodio da moviola che ha fatto infuriare anche i tifosi della Roma sui social.

Lazio-Roma, la furia dei tifosi giallorossi sui social

Cosi i tifosi giallorossi hanno posto l’attenzione su un episodio dubbio che ha lasciato (e lascerà) dietro di sé le polemiche. Qualche secondo prima del contropiede letale della Lazio, Zaniolo è stato steso in area da Hysaj, che da dietro ha placcato il centrocampista giallorosso, di fatto portandolo a terra. Un episodio obiettivamente dubbio, e sul quale effettivamente si possono aprire i ragionamenti.

Irrati al VAR già protagonista

I tifosi della Roma, però, non hanno dubbi e hanno chiamato il calcio di rigore a gran voce, cosi come i giocatori giallorossi in campo. “La Roma gioca male ma su Zaniolo è rigore”, o ancora “Ma il rigore su Zaniolo? Se lo fai stanno 1-1! Me lo sono sognato?”, “Irrati al VAR già protagonista. Su Zaniolo è rigore in 25 nazioni”, le parole di molti utenti che evidentemente se la sono presa con la gestione arbitrale in occasione dell’episodio che ha visto Zaniolo ed Hysaj protagonisti.