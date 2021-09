Infortunio Dybala, le lacrime e poi l’annuncio: l’argentino rompe il silenzio

Dopo l’infortunio e le lacrime in Juventus-Sampdoria, Paulo Dybala rompe il silenzio e fa il suo annuncio sui social

In un 3-2 che ha mostrato ancora qualche criticità da sistemare per la Juventus di Massimiliano Allegri, la notizia più brutta rischia di essere l’infortunio di Paulo Dybala. L’ex Palermo è stato costretto a lasciare anzitempo la partita, dopo una ventina di minuti, a causa di un problema muscolare.

Come riportato anche dalla nostra redazione, l’argentino avrebbe sentito un forte dolore alla coscia sinistra, esattamente nella zona posteriore. Un dolore che avrebbe causato una eguale frustrazione nella mente dello stesso Dybala, lasciatosi andare alle lacrime per l’ennesimo stop fisico della sua carriera.

Infortunio Dybala, c’è l’annuncio social dell’argentino

A fare chiarezza sul proprio infortunio, il numero dieci della Juventus ha rotto nel pomeriggio il silenzio e aggiornato i tifosi sulle sue condizioni, attraverso i social: “Sono dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando di tornare, il prima possibile”. Un interessamento al ginocchio, intanto, è stato escluso, con Allegri che attenderà l’esito dei check-up strumentali per conoscere le condizioni fisiche del proprio fantasista.

D’altronde, questo si preannuncia come un periodo complicato per la Juventus: mercoledì, i bianconeri saranno di scena in Champions League contro il Chelsea campione in carica, mentre il prossimo weekend saranno ospiti del Torino, nel Derby della Mole. Due appuntamenti che Paulo Dybala rischia (quasi) certamente di dover saltare. I bianconeri e l’argentino incrociano le dita.