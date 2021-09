Infortunio Dybala, le prime indiscrezioni sulle sue condizioni

Giungono le prime informazioni in merito all’infortunio patito da Paulo Dybala durante Juventus-Sampdoria: si tratta di un problema muscolare.

Dopo soltanto una ventina di minuti dall’inizio di Juventus-Sampdoria, Paulo Dybala è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Le circostanze che lo hanno generato non sono ancora del tutto chiare, ma il giocatore è uscito dal campo in lacrime.

Juventus, infortunio Dybala: le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni e informazioni raccolte da ‘SerieaNews.com’, dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, per la precisione la zona interessata sarebbe la regione posteriore della coscia sinistra. Le lacrime del calciatore argentino sono state motivate più dalla frustrazione che dal dolore. L’importante è che non sia coinvolto il ginocchio. Chiaramente bisognerà attendere gli esami strumentali per confermare l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

Resta per oggi il grande contributo dato dalla Joya al match. È stato lui, infatti, l’autore della rete del vantaggio della Juventus contro la Sampdoria. Una rete bellissima strozzata in gola per il timore che dovrà dare forfait contro il Chelsea, in Champions League.