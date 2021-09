Il Milan ha scelto il centravanti del futuro: il retroscena

Il Milan ha già scelto il centravanti del futuro. Il piano rossonero è già chiaro e imminente, e potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima stagione in caso di addio a Ibrahimovic.

Quale sarà il futuro di Ibrahimovic? L’attaccante svedese potrebbe completare la stagione con il Milan per poi fermarsi a riflettere e valutare le possibili soluzioni. Non è escluso che Ibra decida di lasciare i rossoneri appendendo le scarpe al chiodo, soprattutto dopo i recenti infortuni decisamente importanti.

A prescindere da questo, il Milan ha già deciso di puntare con forte decisione su Leao. Sarà l’attaccante portoghese l’investimento rossonero in chiave futura. Difficile, quasi impossibile arriva a Vlahovic, sogno nel cassetto della dirigenza rossonera, ma valutato circa 65-70 milioni di euro dalla Fiorentina. Sul giovane attaccante serbo resta forte anche l’interesse della Juventus.

Il centravanti del futuro del Milan si chiama Leao: quale futuro per Giroud e Ibra?

Come accennato, il Milan punterà con forte decisione su Leao per cercare di far crescere il portoghese sotto tutti i punti di vista, sia fisico, sia tattico sia mentale. La strapotenza fisica del giovante attaccante rossonero rappresenterà il punto di partenze per il futuro del Milan.

Difficile valutare quale sarà il futuro di Ibrahimovic e Giroud. Come detto, non è escluso che l’attaccante svedese possa lasciare il Milan a fine stagione, mentre Giroud potrebbe restare ancora al Milan e arricchire il reparto offensivo di forza fisica ed esperienza. Conferma certa anche per Rebic, ma sarà Leao il valore aggiunto dell’attacco del Milan del futuro.