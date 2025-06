Immobile al Bologna, torna un pupillo: cosa fare al Fantacalcio

L’attaccante italiano ritorna in Serie A solamente dopo una stagione: ecco come comportarsi in sede d’asta quando verrà chiamato il suo nome

Un colpo esotico, che stuzzica i fantallenatori. Dopo Edin Dzeko alla Fiorentina, anche Ciro Immobile sta per tornare in Italia. L’attaccante lascerà il Besikhtas dopo una sola stagione, dove ha messo a segno 19 gol e 4 assist in 41 presenze, per firmare con il Bologna. Una richiesta di Vincenzo Italiano, che vuole puntare su un nome esperto, magari da alternare a Castro.

Lo scorso anno Dallinga ha vissuto mesi molto complessi e solamente nella parte finale della stagione ha contribuito con qualche rete. Troppo poco per pensare di affidare ancora a lui una parte dell’attacco rossoblù, ecco perché un profilo come quello di Immobile ha stuzzicato. Come Dzeko, anche Immobile lascia quindi la Turchia per la Serie A.

Immobile torna al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Il ritorno in Italia equivale anche al ritorno nel Fantacalcio. Un pupillo per i fantallenatori, per anni interi il centravanti più pagato nelle aste. Ciro Immobile ha trascinato milioni di giocatori alla vittoria, specie nella stagione dei 36 gol da record.

Oggi, però, Ciro ha 35 anni e ne farà 36 a febbraio. Impensabile valutarlo come un top in attacco, anche per lo spazio che avrà al Bologna. Giocherà, questo è sicuro, ma il titolare resterà Castro. Nell’ultima stagione in Italia, realizzò 11 gol da titolare con la Lazio, difficile pronosticarne di più pur con un gioco offensivo come quello di Italiano.

Inoltre, non sarà il primo rigorista, anche se sarà uno dei candidati quando si troverà in campo. Un motivo in più per puntarci, senza però fare follie. Raggiungere la doppia cifra non è una passeggiata, motivo per cui Immobile potrà diventare un ottimo quinto slot in leghe numerose.

Un nome jolly, da usare all’occorrenza, quando Italiano farà turnover, preferendo Castro in Europa League. La spesa, dunque, non dovrà superare il 2-3% del budget, aggirandosi sui 10-15 crediti su 500. Con un investimento di questo tipo, senza farsi prendere dall’hype, in caso di resa scarsa, non avrete perso troppo budget. In caso di exploit, potreste aver fatto il colpo vincente. Mentre in caso di doppia cifra bassa di gol, avrete investito i soldi giusti.

All’asta sarà un nome che attirerà ancora moltissimo per il suo passato e per quella tendenza al gol che non ha certo dimenticato. Occhio, però, a farvi trasportare dalla troppa eccitazione e dai ricordi nostalgici.