Milan, svolta su Maignan: la mossa del Chelsea spiazza Tare ed Allegri

Il Chelsea ha piazzato una mossa che spiazza sia Tare che Allegri in vista dell’acquisto di Maignan: la posizione del club rossonero ora cambia

Mike Maignan è forse uno dei portieri più forti della storia recente del Milan. Estremo difensore dell’ultimo scudetto vinto dai rossoneri, Maignan ha sostituito egregiamente Donnarumma quando quest’ultimo è volato Oltralpe. Il francese ha perfino indossato la fascia da capitano nel corso dell’ultima stagione, per scelta prima di Fonseca e poi di Sergio Conceiçao.

Ed anche Max Allegri sembra indirizzato in questa strada, ammesso che rimanga. Già, perché ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed il rinnovo è ormai chiuso nel cassetto della sede di via Aldo Rossi già da diversi mesi. Una situazione che ha irrigidito il portiere transalpino, fino a chiedere perfino la cessione.

Il portiere non ha gradito il trattamento riservatogli dalla società che, dopo l’accordo raggiunto, ha messo tutto in ghiacciaia, anche per qualche prestazione non all’altezza del calciatore. E la mancata qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione non ha aiutato.

Maignan, il cambio di strategia del Chelsea

Maignan in lista di sbarco è senza dubbio una grande occasione di mercato per tutti i top club. E non a caso, la prima società ad informarsi sulla posizione del francese è stata il Chelsea. I Blues freschi vincitori della Conference League, sono pronti ad accontentare il tecnico Enzo Maresca non soddisfatto dei portieri attualmente nella rosa del club londinese.

E così, in vista della prossima stagione, un rinforzo individuato era proprio il francese del Milan. La situazione attorno a Maignan è però nebulosa, con Max Allegri che sta lavorando per trattenerlo ad ogni costo. Ecco perché il Chelsea ha cambiato completamente obiettivo.

L’all in è andato su Emiliano “Dibu” Martínez, portiere argentino dell’Aston Villa, campione del Mondo con l’Albiceleste. Stando a quanto afferma il Daily Mirror, il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 52 milioni di euro per acquistare il numero uno del club di Birmingham. Una scelta su cui c’è lo zampino di Willy Caballero, ex portiere argentino ed ora nello staff del club londinese.

La scelta è ricaduta su Emiliano Martínez perché al momento è uno dei migliori portieri della Premier League e garantisce leadership, affidabilità ed ovviamente esperienza oltre che una grande sicurezza tra i pali. E Maignan? Se il Chelsea, il club principale interessato al francese, ha cambiato obiettivo, dove finirà il portiere del Milan?

Una delle ipotesi più accreditate è quella che alla fine resti in rossonero senza rinovare per poi lasciare a parametro zero al termine della prossima stagione. Ma non è escluso che la situazione possa cambiare nuovamente.