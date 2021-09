Pogba si prepara alla Champions con una novità (anche) bianconera

Il centrocampista dello United Paul Pogba sfoggerà questa sera in Champions League le sue nuove treccine: saranno blu, nere e bianche

Un nuovo look da sfoggiare in Champions. Paul Pogba si presenterà con un nuovo colore di treccine alla sfida di questa sera contro il Villarreal. Il look del centrocampista del Manchester United è stato svelato dal suo barbiere su Instragram. Lo scatto ha rivelato l’acconciatura con cui il ‘polpo’ francese si presenterà in campo questa sera. E i colori dei suoi ‘tentacoli’ saranno particolari.

Pogba, ecco l’ultimo look: nel match di Champions di questa sera sfoggerà treccine bianche, nere e blu

Sul proprio profilo Istagram Edwards Sheldon ha dato a conoscere il look del francese.

Sono diversi i calciatori che frequentano il suo barber shop, diversi dei quali sono riportati pure dalle informazioni presenti sul suo profilo. Da lui si servono, infatti, Raheem Sterling, Phil Foden, Jude Bellingham, Jadon Sancho, Antonio Rudiger, Aaron Wan Bissaka, Ross Barkley, Michail Antonio, Riyad Mahrez ‘and many more’ – e molti altri – aggiunge con orgoglio. Tra questi anche Usain Bolt e Paul Pogba.

Gli ultimi scatti e video postati sulla pagina riguardano proprio il nuovo look scelto dal francese. Il centrocampista dei ‘Red Devils’ sfoggerà questa sera delle treccine colorate. Blu, nero e bianco e sono i colori scelti dal ventottenne di Lagny sur Marne.

Il calciatore stempera così la tensione prima di un appuntamento importante. Dopo la sconfitta maturata contro lo Young Boys all’esordio, quella contro gli spagnoli di Unai Emery sarà già una partita decisiva per la squadra di Solskjaer.

La sfida contro il Villarreal sarà una rivincita dopo la sconfitta subita dal Manchester United in occasione della finale di Europa League della scorsa stagione. In quella circostanza, il sottomarino giallo si è imposto ai calci di rigore.

Il calciatore intanto è arrivato al suo ultimo anno di contratto con il Manchester United. A breve il suo agente Mino Raiola pertanto comincerà a tessere la tela per sciogliere il suo futuro.

Al momento, Pogba dovrà concentrarsi sui ‘Red Devils’ reduci dalla sconfitta interna contro l’Aston Villa in campionato. Sfida decisa da una marcatura di Kortney Hause a due minuti dal novantesimo su assist di Douglas Luiz da calcio d’angolo.