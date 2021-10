Tutto pronto per il fischio di inizio dell’anticipo della settima giornata di Serie A. Cagliari-Venezia sta per iniziare.

Cagliari-Venezia inizia ora. Il match che apre la settima giornata di Serie A 2021/2022 è alle porte. I sardi di Walter Mazzarri sfidano la formazione di Paolo Zanetti alle ore 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari. I cagliaritani inseguono ancora il primo successo dell’era Mazzarri, reduce dal KO in campionato contro il Napoli di Luciano Spalletti. Sono solo due i punti raccolti fino a questo punto della stagione: un bottino davvero troppo magro per i rossoblù. Il Venezia non se la passa meglio. I punti in classifica generale conquistata dalla squadra di Paolo Zanetti sono solo quattro. I lagunari, dopo la vittoria alla terza giornata contro l’Empoli, hanno incassato quattro sconfitte in campionato ed un solo pareggio, contro il Torino di Ivan Juric.

Cagliari-Venezia, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2) – Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri

VENEZIA (4-3-3) – Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Kiyine, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. Allenatore: Zanetti