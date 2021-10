Gasperini incrocia le dita per il Milan: in dubbio due big

Gasperini e l’Atalanta costretti a tenere il fiato sospeso, in vista della sfida al Milan: due big sono in forte dubbio, la situazione

Il pareggio di Milano contro l’Inter e la vittoria in Champions contro lo Young Boys, hanno dato certamente un po’ di consapevolezza all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo un avvio claudicante, gli orobici avevano disperato bisogno di ritrovare sé stessi ed il loro gioco, divenuto un marchio di fabbrica dell’ultimo ciclo nerazzurro.

Nonostante i segnali di ripresa, però, Gasperini ha dovuto lottare anche contro gli infortuni in questo avvio di stagione. Su tutti, quello di Luis Muriel, che rappresenta tutt’ora un minus importante per la formazione bergamasca. Soprattutto se consideriamo l’apporto del colombiano da quando è approdato all’Atalanta.

Gasperini e la gara con il Milan: in due rischiano lo stop

Adesso, in vista della difficile gara contro il Milan, l’Atalanta rischia di perdere altri due pezzi (da novanta). Secondo quanto riportato da ‘Bergamo e Sport’, Rafael Toloi e Merih Demiral sono in dubbio per la sfida ai rossoneri: per l’italo-brasiliano si tratterebbe di un problema agli adduttori, mentre per il turco di un problema al muscolo del flessore.

Due campanelli d’allarme che potrebbero compromettere l’avvicinamento ad Atalanta-Milan di Gasperini: il tecnico orobico attenderà sino agli ultimi minuti disponibili, per comprendere le reali condizioni dei suoi due difensori. In alternativa, possibile l’utilizzo di Lovato dal primo minuto, anche se nel tardo pomeriggio di domani si avranno indicazioni (più o meno) definitive su Toloi e Demiral.