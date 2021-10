Milan, Leao fa felice Pioli per due motivi: la novità tattica

Leao è pronto a caricarsi il Milan sulle spalle e a convincere Pioli a puntare forte su di lui in vista del proseguimento della stagione. L’attaccante portoghese potrebbe rendere felice il proprio tecnico per due aspetti chiave

Il processo di maturazione di Leao con la maglia del Milan potrebbe spingere Pioli a rivedere i suoi piani in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura. Lo strapotere fisico e atletico dell’attaccante portoghese avrebbe già convinto il tecnico rossonero a puntare su di lui con forza e costanza.

Leao agirà sia in posizione di esterno sinistro, sia in posizione di centravanti: una doppia soluzione tattica che farà sorride Pioli per tutta la stagione. Il giovane attaccante rossonero garantirà ai rossoneri freschezza atletica, abilità nell’uno contro uno e ottime qualità anche dal punto di vista realizzativo.

Leao stravolgere le gerarchie dell’attacco del Milan

Dopo la super prestazione in Champions League contro l’Atletico Madrid, Leao ha convinto ancora di più Pioli in vista dei prossimi impegni stagionali. Già dalla sfida contro l’Atalanta, Pioli potrebbe decidere di puntare ancora sul portoghese dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro.

In attesa del ritorno di Ibrahimovic e del recupero totale di Girooud, Leao è l’unico giocatore in rosa (in parte anche Rebic) a poter offrire a Pioli una doppia soluzione tattica di assoluto valore. L’idea di Pioli, però, sarà quella di trasformare Leao in un vero e proprio esterno sinistro offensivo.