Dazn o Sky? Dove vedere Torino-Juventus, Sassuolo-Inter e le altre gare

Sky o Dazn, la programmazione della settima giornata di Serie A: dove vedere Torino-Juventus, Sassuolo-Inter e le altre gare

La Serie A ha iniziato la sua settima giornata con il pareggio tra Cagliari e Venezia. Oggi si disputano altre tre gare e in campo ci vanno anche le big come Juventus e Inter. I bianconeri sono attesi dal derby contro il Torino: Allegri dovrà confermare di aver realmente invertito la rotta dopo il tris di vittorie tra campionato e Champions League. Non semplice visto che si tratta di una stracittadina e Juric ha voglia di dimostrare di aver preso in mano la squadra dopo le polemiche di agosto. In campo anche l’Inter di Simone Inzaghi, attesa sul campo del Sassuolo. I nerazzurri sono reduci dall’incolore pareggio contro lo Shakhtar in Champions e vogliono il riscatto.

Sky o Dazn? La programmazione tv della settima giornata

Non soltanto Inter e Juventus, quest’oggi in campo anche Salernitana e Genoa per il match che aprirà il sabato del massimo campionato. Per Castori si tratta di ultima spiaggia o quasi: un’altra sconfitta alla vigilia della pausa per le Nazionali aprirebbe la porta ad un esonero.

Ecco la programmazione tv delle gare della settima giornata di Serie A:

Salernitana-Genoa ore 15 DAZN

Torino-Juventus ore 18 DAZN

Sassuolo-Inter ore 20.45 DAZN/SKY

DOMENICA

Bologna-Lazio ore 12.30 DAZN/SKY

Verona-Spezia ore 15 DAZN

Sampdoria-Udinese ore 15 DAZN

Fiorentina-Napoli ore 18 DAZN

Roma-Empoli ore 18 DAZN

Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN