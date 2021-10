Doccia gelata per Mancini, assenza pesante: salta la Nations League

Immobile salterà il Bologna e la Nations League: la Lazio rischia di perdere pure Milinkovic-Savic, Mancini invece ha scelto il sostituto

Niente da fare per Ciro Immobile. L’attaccante napoletano salterà il match contro la Lazio e anche la Nations League. Il calciatore biancoceleste si è fermato nel corso del primo tempo nella gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca di giovedì. Già individuati i tempi di recupero per il calciatore. In vista della partita contro il Bologna, Maurizio Sarri teme per le condizioni di un altro suo calciatore.

Lazio, Immobile out per un’elongazione e Sarri rischia di perdere anche Milinkovic-Savic per la trasferta di Bologna

Ciro Immobile dovrà stare fuori per dieci giorni a causa dell’elongazione al flessore destro evidenziata dagli esami ai quali si è sottoposto. Come rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, l’attaccante rientrerà soltanto dopo la sosta e durante questa si perderà pure la final four della Nations League. Il napoletano dovrebbe rientrare giusto in tempo per il big match della ripresa del campionato tra Lazio e Inter. Intanto, Sarri dovrà fare a meno di lui nella delicata trasferta di Bologna. Per sostituirlo scalpita Muriqi.

In Nazionale, invece, il suo posto sarà ricoperto da Moise Kean. Il ct Roberto Mancini, infatti, convocherà l’attaccante della Juventus per fronteggiare all’assenza di Immobile.

Anche il problema di Sergej Milinkovic-Savic è relativo al flessore. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, da alcuni giorni il calciatore serbo sta lamentando dolore a una spalla ma adesso si è aggiunto il nuovo guaio. A mettere in forte dubbio la presenza di Milinkovic-Savic nel match contro la squadra di Mihajlovic, nelle ultime ore, infatti, anche per lui sarebbero sorti dei problemi al flessore. Il tecnico aveva scelto di farlo riposare in Europa League ma potrebbe non essere sufficiente per averlo a disposizione nella trasferta del ‘Dall’Ara’. Se non dovesse farcela, la sua posizione sarà occupata da Basic, reduce dal primo gol con la maglia della Lazio.