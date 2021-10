Alle 18 spazio a due dei cinque match in programma questa domenica di Serie A. Allo stadio Olimpico si affrontano Roma ed Empoli.

Per la Roma di Mourinho la ricerca di certezze resta uno degli aspetti più importanti di questa prima fase della stagione. La sconfitta nel derby è sicuramente un bicchiere amaro da digerire, ma resta il fatto che i giallorossi vogliono rimettersi in piedi prontamente, soprattutto in campionato.

Si, perchè la squadra giallorossa ha già fatto il primo step trovando i tre punti nel match di Conference League contro lo Zorya, squadra ovviamente più che alla portata. Serve un test maggiormente incisivo per capire se la Roma si è lasciata davvero alle spalle le scorie di un derby che ha visto la Lazio imporsi prontamente contro i giallorossi.

Di fronte, però, un avversario che sarà tutt’altro che semplice di affrontare. All’Olimpico infatti arriva l’Empoli di Andreazzoli, squadra che ha dimostrato di poter essere ostica per qualsiasi avversario in campionato. I toscani arrivano da due vittorie di fila contro Cagliari e Bologna, e proprio per questo la squadra è in salute sia sotto il punto di vista fisico ma anche sotto il punto di vista mentale. Da capire, adesso, se questo stato delle cosce riuscirà ad essere trascinato in avanti da Andreazzoli anche contro la Roma.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Empoli, le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Viña; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Milan, la doppia notizia che fa esaltare Pioli

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, S. Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli.