Atalanta-Milan, la doppia buona notizia che fa esaltare Pioli

La Serie A prima della sosta si regalerà un’ultima grande partita con cui si chiuderà la settima giornata di campionato. Il big match delle 20.45 vedrà in campo l’Atalanta e il Milan nella replica della sfida che in occasione dell’ultima partita dello scorso anno ha dato ai rossoneri l’accesso alla Champions League. I rossoneri vogliono metabolizzare la sconfitta amara con l’Atletico Madrid con un risultato positivo. Per l’occasione Stefano Pioli può contare su due pedine in più.

Milan, nell’elenco dei convocati di Pioli due piacevoli novità: rientra Kjaer, prima convocazione per Messias

Il Milan ritrova Simon Kjaer. Il danese ha smaltito il suo infortunio ed è tornato nell’elenco dei convocati dopo aver saltato le gare contro Venezia e Spezia e quella di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il calciatore potrebbe ritrovare il suo posto al centro della difesa tornando a guidare i meccanismi difensivi della squadra di Stefano Pioli. A lasciargli il posto dovrebbe essere in questo caso Alessio Romagnoli.

Prima convocazione per Junior Messias. Il brasiliano, che i rossoneri hanno preso in prestito con diritto di riscatto dal Crotone nel corso dell’estate, è rientrato in gruppo e contro l’Atalanta potrebbe giocare i suoi primi minuti con la maglia rossonera. Per lui, che fino a pochi anni fa non credeva di poter raggiungere l’élite del calcio, potrebbe realizzarsi un sogno: vestire la maglia dei uno dei club più blasonati d’Italia.

Restano ancora fuori i due big dell’attacco, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Il tecnico del Milan ha convocato 24 elementi per il match di questa sera. Dell’elenco, dunque, ne sarà escluso uno che si accomoderà in tribuna.

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: El Hilali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic.