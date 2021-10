Dopo il ko europeo contro lo Spartak Mosca torna il campionato ed il Napoli torna a vincere. Vittoria in rimonta degli azzurri che battono 2 a 1 la Viola con le reti di Lozano e Rrahmani. Parte forte la squadra di Italiano che domina la prima mezzora di gioco e proprio dopo circa 30 minuti su calcio da fermo Vlahovic serve Martinez Quarta che insacca la rete del vantaggio. A pochi minuti dal termine del primo tempo uno scatenato Osimhen si conquista un rigore che Insigne sbaglia ma sulla respinta Lozano firma la rete del pareggio. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Fiorentina-Napoli, gli azzurri tornano al primo posto

Nella ripresa dopo pochi minuti di gioco ancora schema su punizione per gli azzurri e Rrahmani porta in vantaggio la squadra partenopea. Il match vede da un lato la squadra di Spalletti attaccare per chiudere il match e dall’altra quella di Italiano per il pari.

L’assedio finale della Fiorentina non basta e gli azzurri conquistano la settima vittoria consecutiva allungando nuovamente su Inter e Milan.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 21, Inter 17, Milan 16*, Roma 15, Fiorentina 12, Lazio 11, Atalanta 11*, Juventus 11, Bologna 11, Empoli 9, Torino 8, Verona 8, Udinese 8, Sassuolo 7, Sampdoria 6, Genoa 5, Venezia 5, Salernitana 4, Spezia 4, Cagliari 3