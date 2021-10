Serie A, può saltare una nuova panchina: “La responsabilità è solo mia”

Dopo il 4 a 0 subito a Verona Thiago Motta rischia la panchina. Può saltare un altro tecnico in Serie A.

Quattro punti in sette giornate di Serie A ed una situazione sempre più difficile per lo Spezia mettono a forte rischio la posizione del tecnico Thiago Motta. Il 4 a 0 subito a Verona è ‘la goccia che fa traboccare il vaso’ per il club ligure, peggior difesa del campionato con 19 reti subite. Le assenze sono importanti, ma la gestione della gara dell’ex calciatore dell’Inter sembra poco adatta al calcio italiano.

Una squadra ultra offensiva schierata da Thiago Motta ha subito le ripartenze scaligere ed è crollata totalmente al Bentegodi.

Serie A, le parole di Thiago Motta sul suo futuro

Nel post partita della sfida Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di DAZN, ha parlato del suo futuro ed ha assolutamente giustificato la squadra dopo la cocente sconfitta. Ecco le sue dichiarazioni:

“Avevamo fatto altre partite con squadre di un altro livello e avevamo giocato meglio di oggi, anche se all’inizio abbiamo creato palle gol. Dobbiamo fare meglio di questo. Responsabilità? Tutta la responsabilità è mia, sono l’allenatore e la responsabilità è mia. Mi sento di risollevare questa squadra”.