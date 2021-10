La Serie A può perdere un top player: il corteggiamento del Chelsea fa gola

Il Chelsea è pronto a seguire con interesse alla trattativa di rinnovo tra il Napoli e Insigne: prima offerta di De Laurentiis al ribasso

La strada verso il rinnovo di Lorenzo Insigne resta ancora in salita. A giudicare da quanto scritto da ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano azzurro non è ancora vicino a firmare il nuovo contratto. E spunta intanto l’interesse del Chelsea. I campioni d’Europa in carica sono interessati al ‘tiraggiro’ di Insigne. La proposta di Aurelio De Laurentiis per il momento è insoddisfacente.

Napoli, Aurelio De Laurentiis intransigente: prima offerta al ribasso per Insigne, il Chelsea può essere l’alternativa

Aurelio De Laurentiis ha mosso un primo passo per trattare il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il presidente del Napoli ha fatto una controproposta all’agente del calciatore, Vincenzo Pisacane. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il quinquennale proposto sarebbe ribassato del 30% rispetto all’ingaggio attuale percepito dal capitano.

Il calciatore resterebbe volentieri al Napoli per continuare a giocare con la maglia che più ama, tuttavia la linea societaria è intransigente con gli over 30 e vuole evitare precedenti.

Insigne si aspetta invece un riconoscimento e potrebbe essere disposto anche ad accettare un prolungamento per un numero di anni inferiori, magari tre.

Sul calciatore, intanto, scrive ancora il quotidiano milanese, secondo la stampa inglese avrebbe messo gli occhi pure il Chelsea di Tuchel, stuzzicato dal rendimento del napoletano.

Insigne ha compiuto 30 anni lo scorso 4 giugno. La firma su un contratto di cinque anni significherebbe per lui la possibilità di continuare con il Napoli fino a 35 anni. Il calciatore ha firmato il suo precedente rinnovo nel 2017 quando aveva 26 anni.