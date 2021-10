Dazn o Sky? Dove vedere Atalanta-Milan, Fiorentina-Napoli e le altre partite

Dove seguire tra DAZN e SKY la settima giornata di Serie A? Di seguito tutte le informazioni per non perderti nessuno dei match in calendario.

Domenica di Serie A ricca per ciò che riguarda il settimo turno. Alcuni risultati importanti sono già giunti in occasione degli anticipi del sabato: la Juventus ha vinto di misura con Locatelli il derby contro il Torino. L’Inter si è rimessa sulla scia del Napoli e in attesa del Milan con una vittoria sul Sassuolo, in rimonta. Dzeko ancora il mattatore principale. Un punto per Cagliari e Venezia, mentre la Salernitana ha vinto in casa battendo il Genoa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, settima giornata: dove seguire le partita tra DAZN e SKY

Cosa ci aspetta questa domenica? Va da sé che la sfida più affascinante sarà Fiorentina-Napoli. Non si tratterà soltanto di una questione di classifica, ma anche di un piccolo test verità: entrambe si misureranno contro una temibile avversaria, che farà capire ognuna delle due squadre su che livelli potrà disputare il prosieguo della stagione e su cosa dovrà lavorare. In contemporanea alle 18:00 ci sarà anche Roma-Empoli. Il lunch match invece è Bologna-Lazio con due pomeridiane, ossia Verona-Spezia e Sampdoria-Udinese. A chiudere l’altro interessante big match di giornata, il confronto Atalanta-Milan, che potrà dare uno scossone non da poco anche al vertice della classifica.

LEGGI ANCHE >>> “Non mi era mai successo”: Dzeko rivela un suo ‘record’ in diretta

Dove seguire i vari match tra DAZN e SKY?

Bologna-Lazio 12:30 DAZN/SKY

Hellas Verona-Spezia 15:00 DAZN

Sampdoria-Udinese 15:00 DAZN

Fiorentina-Napoli 18:00 DAZN

Roma-Empoli 18:00 DAZN

Atalanta-Milan 20:45 DAZN