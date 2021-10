La Juventus ha la strategia per Vlahovic: assalto in estate

La Juventus ha realizzato un mercato di transizione, tra il ritorno di Allegri e la partenza di Cristiano Ronaldo.

La prossima estate dovrebbe essere quella della rivoluzione, della costruzione di un gruppo giovane, più completo e forte. Manca un centravanti giovane di grande livello, Moise Kean rappresenta un ripiego accessibile negli ultimi giorni di mercato per i rapporti con Raiola e lo status da prodotto del vivaio molto utile per le liste Champions e campionato.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il grande obiettivo è Dusan Vlahovic, attaccante classe ‘2000 della Fiorentina, uno dei migliori del campionato con grandissime prospettive per il futuro.

Il rinnovo con la Viola non decolla, come dimostrano anche le recenti parole del presidente Commisso. La Juventus è pronta ad approfittarne, nell’estate del 2022 dovrebbe esserci l’assalto bianconero a Vlahovic.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juventus prepara la formula di Chiesa e Locatelli per Vlahovic

La Juventus prepara la formula per l’assalto a Vlahovic, che ha con la Fiorentina il contratto in scadenza nel 2023. Il direttore sportivo Cherubini ha in mente una proposta per convincere la Fiorentina, utilizzando la soluzione adottata per prendere Chiesa e Locatelli.

Si pensa al prestito biennale con obbligo di riscatto, il compromesso tra le garanzie d’incasso da fornire alla Fiorentina, che chiede 60 milioni di euro per Vlahovic, e l’esigenza di differire i pagamenti nella speranza di tempi migliori per il bilancio della Juventus.

La Fiorentina intanto continua ad insistere per il rinnovo di Vlahovic anche se al momento non sembrano esserci margini d’accordo. Commisso ha offerto un ingaggio di 4 milioni netti (poco meno di 8 lordi) con un bonus alla firma di 2,5 milioni per i suoi procuratori, l’attaccante serbo nicchia, la trattativa si è impantanata.

La Juventus ha anche un’altra idea: imbastire un’operazione allargata con l’inserimento di alcune contropartite tecniche in modo da abbassare la parte economica.

LEGGI ANCHE >>> Lutto in Ligue 1: è morto l’ex presidente del club

Vlahovic finora in questa stagione viaggia a quota sei gol tra campionato e Coppa Italia, all’attivo anche un assist realizzato proprio a Martinez Quarra in occasione della gara persa poi 2-1 contro il Napoli. L’unica certezza è che fino alla prossima estate il caso Vlahovic rappresenta una storia intensa, molto calda, tutta da seguire.