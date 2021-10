Juve, il colpo a gennaio che non farà piacere ai tifosi del Napoli

La Juve prepara il colpo di mercato da mettere a segno già a gennaio: un ex giocatore del Napoli può arrivare a Torino.

La Juve ha l’obiettivo di rafforzare il proprio centrocampo, forse anello più debole attualmente della rosa di Massimiliano Allegri. Nella prossima sessione invernale, quindi, la società vorrebbe mettere a segno un colpo di mercato utile a questo reparto. Il primo nome sul taccuino dei bianconeri, secondo quanto riferito da ‘Libero’, sarebbe quello di Allan, centrocampista classe 1991. Un arrivo a Torino, questo, che potrebbe non far particolarmente piacere ai tifosi del Napoli.

Mercato di gennaio: la Juve starebbe pensando ad Allan per il centrocampo

Il calciomercato non si ferma proprio mai. In vista della sessione invernale, infatti, la Juve starebbe già pensando a quello che potrebbe essere il rafforzamento più giusto per il proprio centrocampo. Starebbe perciò guardando il casa Everton. Il profilo che maggiormente interessa al club è quello di Allan, ex giocatore del Napoli.

Il classe 1991, come raccontato da ‘Libero’, andrebbe a sostituire la figura di Aaron Ramsey. Il centrocampista, infatti, non rientrerebbe più nei piani di Massimiliano Allegri e la possibilità di una sua partenza, già a gennaio, sembra essere più concreta che mai.