Arriva la super offerta che decide il futuro di Pogba

Paul Pogba e il Manchester United possono ancora continuare insieme: le cifre del rinnovo rappresentano una super offerta.

Come riportato da ‘L’Equipe’, ora sembrerebbe che Paul Pogba e il Manchester United stiano procedendo spediti verso il rinnovo di contratto. Le ambizioni del club stanno tornando pian piano a essere più elevate, specialmente a livello europeo, e l’arrivo in squadra di Cristiano Ronaldo ha perciò alzato ancora di più l’asticella. Per questo motivo, adesso, Pogba sembrerebbe intenzionato a non lasciare né la Premier League né i Red Devils.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Super offerta in arrivo per Pogba: il rinnovo con il Manchester United si avvicina

Attualmente, il contratto di Paul Pogba con il Manchester United è in scadenza nel 2022. Il club non ha mai nascosto la volontà di trattenere il centrocampista e di far si che la loro unione continui. Ad oggi, stando alle parole de ‘L’Equipe’, al francese potrebbe essere fatta un’offerta irrinunciabile.

LEGGI ANCHE >>> “Posso mostrare l’inganno”, il nuovo duro attacco al PSG

L’ingaggio, una volta firmato il rinnovo, potrebbe arrivare a 20 milioni di euro annui. Pogba, in questo modo, diventerebbe uno dei giocatori più pagati della Premier League. Un’offerta che difficilmente potrebbe essere rifiutata. Nel frattempo Juventus, PSG e Real Madrid monitorano a distanza la situazione.