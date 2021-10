Dal Belgio sicuri: scontro Inter-Juve per l’ex stella della Dea

Attenzione ai prossimi scenari di mercato: Inter e Juventus potrebbero gettarsi sull’ex stella dell’Atalanta di Gasperini

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto per le grandi squadre. E sono diversi i nomi che i nostri top club stanno visionando per la prossima sessione di mercato. In particolare, Inter e Juventus potrebbero risultare le squadre più attive nei mesi che verranno, nonostante due situazioni economiche tutt’altro che tranquille e ancora da appianare.

Detto questo, dal Belgio sono sicuri: tanto i nerazzurri quanto i bianconeri, stanno seguendo con grande attenzione un ex pupillo di Gasperini con la maglia dell’Atalanta. Chi? Timothy Castagne, esterno del Leicester City e della nazionale belga, in forze alla Dea dal 2017 al 2020.

Dal Belgio: Inter e Juventus sull’ex Atalanta, Castagne

Secondo quanto riportato dal media belga, ‘La Dernier Heure’, Inter e Juventus sarebbero sulle tracce di Timothy Castagne, per la prossima estate. L’ex Atalanta è un tassello molto apprezzato da Brendon Rogers, che lo reputa importante nelle sue rotazioni al Leicester City.

D’altronde, il laterale fiammingo ha rappresentato un investimento di certo rilievo nell’estate del 2020, con il club inglese che ha sborsato oltre 20 milioni di euro per prelevare il suo cartellino dalla formazione orobica.

E da un paio di stagioni, poi, Castagne è anche un elemento fisso della Nazionale del Belgio, accrescendo ulteriormente il suo valore di mercato. Tutti elementi che Inter e Juventus dovranno tenere in conto, se intenderanno proseguire oltre i meri corteggiamenti.