Ibrahimovic può tornare a guidare l’attacco del Milan: test decisivo in arrivo

Buone notizie fanno capolino per il Milan. Si avvicina il rientro di Ibrahimovic: può essere a disposizione con Oliver Giroud per la sfida di Serie A contro il Verona.

E se Pioli ritrovasse sia Giroud che Ibrahimovic dopo la sosta? Per il Milan non è soltanto una bella speranza, ma anche una concreta possibilità, in occasione della gara di campionato contro il Verona, in programma sabato 16 ottobre alle 20:45. Ne parla ‘La Gazzetta dello Sport’.

Milan, possibile data per il rientro di Ibrahimovic

Il prossimo martedì lo svedese tornerà a correre sul campo e si capirà da Milanello la fattibilità di un suo rientro, appena i Nazionali torneranno e la Serie A si riannoderà. Sarà Ibrahimovic a decidere, nella misura in cui alla ripresa degli allenamenti, in occasione del test che farà sull’erba, saprà dire se accuserà o meno dolori. Pioli ci spera: conta di averlo a disposizione fin da subito.

Più concreto e fattibile è invece il rientro di Olivier Giroud. Il francese si è già unito al gruppo in allenamento, per cui non gli resterà altro che proseguire su questa scia per rientrare tra i convocati in occasione del prossimo match e poter essere schierato in campo dal 1′ o a partita in corso. La prossima settimana di allenamenti sarà in tal senso fondamentale anche per il centravanti francese.