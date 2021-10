Icardi sfreccia sui social: il nuovo sport preferito dell’argentino

Mauro Icardi scopre uno sport nuovo da praticare, ma a modo tutto suo: le immagini mostrate sui social dall’argentino fanno sorridere.

Mauro Icardi mostra spesso nuove ‘versioni’ di sé tramite i propri profili social. Nelle ultime ore, ha caricato appunto sul suo profilo ‘Instagram’ dei video che hanno fatto sorridere chi lo segue. Jakob Von Plessen, appassionato di cavalli e del Polo, nonchè marito della sorella di Wanda (Zaira Nara), l’ha infatti portato con sé da diverso tempo sugli immensi prati verdi per fargli provare l’ebrezza di un nuovo sport. L’attaccante del PSG, però, questa volta l’ha praticato in un modo tutto suo.

Icardi rivisita il Polo: l’argentino si presta a giocare ma lo fa a modo tutto suo

In ‘sella’ a un hoverboard, Icardi si è dilettato a giocare su un campo di Polo. Ma, mentre il rugbista Juan Imhoff è effettivamente a cavallo, l’argentino ha preferito affidarsi all’a garanzia dei suoi piedi. Colpisce la palla con decisione e precisione, ma sicuramente da un livello di altezza inferiore rispetto a quello in cui si trova il suo amico.

Mauro Icardi, quindi, vive sereno e si gode per qualche ora il suo nuovo sport ‘preferito’, non pensando più di tanto alle numerosi voci di mercato che aleggiano negli ultimi tempi su di lui. Potrebbe lasciare il PSG qualora il minutaggio continuasse a scarseggiare… Ma, almeno al momento, non sembra essere particolarmente turbato.