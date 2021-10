Roma, mani nei capelli per Mourinho: “Entra e si fa male”

C’è apprensione in casa Roma per le condizioni di Tammy Abraham dopo l’infortunio rimediato in Nazionale: ha lasciato il campo visibilmente dolorante.

Grande sfortuna per Tammy Abraham che, tornato in Nazionale Inglese, è costretto quasi subito a lasciare il campo a causa di un infortunio rimediato nel corso della gara. Questa sera, infatti, l’Inghilterra ha affrontato l’Ungheria e il centravanti ha fatto il suo ingresso in campo al 76′. Dopo soli 17 minuti, però, è stato costretto a chiedere il cambio, al 93′, a causa di un infortunio muscolare.

Preoccupazione per la Roma e per Mourinho sulle condizioni di Abraham

Tammy Abraham ha potuto giocare, vestendo la maglia della Nazionale Inglese, appena 17 minuti. Dopo aver fatto il suo ingresso in campo al 76′, prendendo il posto di Harry Kane, infatti il centravanti della Roma ha dovuto abbandonare il rettangolo di gioco a causa di un problema fisico.

La sua espressione, mentre lasciava il campo, era abbastanza dolorante ma si attendono comunque ancora comunicazioni ufficiali. Al momento, infatti, non è chiara l’entità dell’infortunio. Restano perciò costanti i contatti tra l’Inghilterra e la Roma per saperne di più.