Mondiali, la Francia anticipa tutti: ecco il calendario ‘rivisto’ per Qatar 2022

La Francia si muove in anticipo e programma la stagione 2022-2023: ecco il calendario rivisto per Qatar 2022

Un Mondiale in Qatar basterebbe da solo a generare qualche polemica. Figuriamoci, poi, organizzato a novembre, nel bel mezzo della stagione calcistica. Il principale torneo targato FIFA continua a far discutere, soprattutto dopo l’inchiesta de ‘L’Equipe’, spaventando i CT delle Nazionali che ne prenderanno parte.

Per i più distratti, secondo il media francese, gli organi competenti avrebbero già comunicato alle 55 federazioni europee che le rispettive selezioni avranno a disposizione i propri calciatori soltanto a sette giorni dall’inizio del Mondiale.

Proprio dalla Francia, però, arrivano le prime ‘contromosse’ in vista di Qatar 2022, con la Ligue 1 che ha anticipato tutti, ridisegnando un calendario ‘speciale’, capace di assorbire la competizione novembrina.

La Francia si prepara a Qatar 2022: ecco il calendario ‘speciale’ della Ligue 1

Per accogliere il prossimo Mondiale (che si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre), la Ligue 1 ha inserito diverse novità nel suo calendario 2022-2023. La stagione prenderà inizio il weekend del 6 e del 7 agosto e filerà dritta sino a quello del 12 e 13 novembre. Giunti alla quindicesima giornata, dunque, il campionato francese si fermerà per la lunga sosta Qatar 2022.

Le ostilità riprenderanno il 28 dicembre del 2022, dieci giorni dopo la chiusura del Mondiale, in una sorta di ‘boxing-day’ a la française. E a stretto giro, le formazioni transalpine saranno in campo per la diciassettesima giornata di Ligue 1, addirittura, il 1 gennaio del 2023. Una rarità assoluta per il campionato d’oltralpe, che mai ha disputato partite nel corso del periodo natalizio.