Lazio-Inter, doppio recupero in attacco: esultano i fantallenatori

Lazio-Inter, buone notizie per tutti i fantallenatori: due big recuperano in tempo per la super-sfida dell’Olimpico, le ultime

In un’ottava giornata che vedrà contro Roma e Juventus, l’antipasto lo daranno soprattutto Lazio ed Inter, sabato pomeriggio alle 18.00. Un match dove i biancocelesti puntano a raccogliere un altro scalpo di lusso (dopo quello dei giallorossi raccolto nel Derby vinto 3-2) e riscattare la magra figura di Bologna. I nerazzurri, invece, vogliono dare seguito al loro momento di forma e restare in scia del Napoli e del Milan, al primo e secondo posto. Un match che, soprattutto, rischiava di essere guastato dalle tante assenze. Alcune davvero pesantissime.

Lazio-Inter, Sarri esulta: Immobile e Zaccagni recuperano per l’Inter

Il rischio, però, è stato evitato. Almeno in casa Lazio. Come riportato dalla redazione di ‘Cittaceleste.it’, Maurizio Sarri recupererà in tempo Ciro Immobile e Mattia Zaccagni per la super-sfida all’Inter. Nella seduta tattica di questo pomeriggio, il tecnico di Figline ha ritrovato i due big biancocelesti con il resto dei compagni ed entrambi sono, adesso, alle prese con le rispettive esercitazioni.

Dopo quasi due settimane di assenza (che gli sono costate anche la convocazione con l’Italia di Mancini, per la final-four di Nations League), Ciro Immobile scalpita per una maglia da titolare. Una buona notizia per il popolo biancoceleste, rimasto orfano del proprio bomber nell’ultima (ed opaca) uscita del Dall’Ara.