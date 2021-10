Roma, Mourinho è in ansia: entro domani la verità sull’infortunio

Preoccupazione in casa Roma: il club e Mourinho attendono con ansia il rientro di Abraham per capire l’entità dell’infortunio rimediato.

Nel corso della sfida Inghilterra-Ungheria, giocata nella serata di ieri, Tammy Abraham ha dovuto abbandonare il campo per infortunio. Si è inizialmente pensato a un problema di tipo muscolare ma, ovviamente, il club giallorosso attende di saperne di più dopo aver effettuato ulteriori accertamenti. La speranza è quella di poter scongiurare problemi maggiori. Il centravanti era perciò atteso già nel pomeriggio a Villa Staurt, però il suo rientro è slittato.

Slitta il rientro di Abraham a Roma: cresce la preoccupazione di Mourinho

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Tammy Abraham dovrebbe effettivamente fare rientro a Roma in tarda serata. José Mourinho, come l’intero club giallorosso, avrebbe voluto che il giocatore arrivasse prima nella Capitale, almeno nel corso di questo pomeriggio, per compiere quanto prima ulteriori esami strumentali.

Non si attende, quindi, nient’altro che l’approdo di Abraham a Villa Stuart. Tra questa notte e la giornata di domani dovrebbero arrivare maggiori novità sulle condizioni dell’attaccante inglese. L’obiettivo è infatti quello di conoscere la verità sulle sue condizioni fisiche ed eventualmente, se saranno necessari, sui tempi di recupero.